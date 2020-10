Covid in Campania: torna a salire anche il numero dei deceduti: 5 nelle ultime 24 ore (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCome anticipato dal presidente della Regione Vincenzo De Luca, per il secondo giorno consecutivo il numero dei nuovi positivi supera quota settecento. Ad aggravare il quadro, purtroppo, il dato dei deceduti: ben 5 nelle ultime 24 ore. Di seguito, il bollettino dell’Unità di Crisi: Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 769 Tamponi del giorno: 9.549 Totale positivi: 17.233 Totale tamponi: 664.441 ​deceduti del giorno: 5 Totale deceduti: 475 Guariti del giorno: 117 Totale guariti: 7.161 Report posti letto su base regionale: Posti di terapia intensiva disponibili: 110 Posti letto di terapia intensiva occupati: 63 Posti letto di degenza disponibili: 747 Posti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCome anticipato dal presidente della Regione Vincenzo De Luca, per il secondo giorno consecutivo ildei nuovi positivi supera quota settecento. Ad aggravare il quadro, purtroppo, il dato dei: ben 524 ore. Di seguito, il bollettino dell’Unità di Crisi: Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 769 Tamponi del giorno: 9.549 Totale positivi: 17.233 Totale tamponi: 664.441 ​del giorno: 5 Totale: 475 Guariti del giorno: 117 Totale guariti: 7.161 Report posti letto su base regionale: Posti di terapia intensiva disponibili: 110 Posti letto di terapia intensiva occupati: 63 Posti letto di degenza disponibili: 747 Posti ...

