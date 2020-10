Ricky Martin, morto suicida ex della band: “Depresso perché non poteva esibirsi” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Anthony Galindo Ibarra è morto all’età di 41 anni. Ex membro dei Menudo, la celebre boy band di Puerto Rico di cui ha fatto parte anche Ricky Martin, l’artista aveva provato a togliersi la vita il 27 settembre scorso. Dopo 6 giorni in ospedale, sono stati vani i tentativi dei medici di salvarlo: è stato … L'articolo Ricky Martin, morto suicida ex della band: “Depresso perché non poteva esibirsi” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 8 ottobre 2020) Anthony Galindo Ibarra èall’età di 41 anni. Ex membro dei Menudo, la celebre boydi Puerto Rico di cui ha fatto parte anche, l’artista aveva provato a togliersi la vita il 27 settembre scorso. Dopo 6 giorni in ospedale, sono stati vani i tentativi dei medici di salvarlo: è stato … L'articoloex: “Depresso perché nonesibirsi” proviene da www.meteoweek.com.

Anthony Galindo Ibarra è morto all’età di 41 anni. Ex membro dei Menudo, la celebre boy band di Puerto Rico di cui ha fatto parte anche Ricky Martin, l’artista aveva provato a togliersi la vita il 27 ...

