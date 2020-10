Lutto per Nicola e Luca Zingaretti: muore a 86 anni la madre Emma Di Capua (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un Lutto familiare ha colpito la famiglia Zingaretti. Questa mattina è scomparsa Emma Di Capua, madre di Nicola Zingaretti, segretario del Pd, e del fratello Luca, celebre attore. La donna era malata da tempo. Emma Di Capua si salvò per caso dal rastrellamento del 16 ottobre 1943, come raccontarono gli stessi fratelli Zingaretti in una lunga lettera pubblicata su Repubblica nel 2017 in occasione dell’anniversario del rastrellamento da parte dei nazifascisti. Tra le persone deportate ci fu anche la bisnonna di Nicola, Luca e Angela, Ester Della Torre. “Nostra madre, quasi per caso, si salvò dalla ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Unfamiliare ha colpito la famiglia. Questa mattina è scomparsaDidi, segretario del Pd, e del fratello, celebre attore. La donna era malata da tempo.Disi salvò per caso dal rastrellamento del 16 ottobre 1943, come raccontarono gli stessi fratelliin una lunga lettera pubblicata su Repubblica nel 2017 in occasione dell’versario del rastrellamento da parte dei nazifascisti. Tra le persone deportate ci fu anche la bisnonna die Angela, Ester Della Torre. “Nostra, quasi per caso, si salvò dalla ...

