Ricciardi | Il lockdown misura di cieca disperazione? Intendevo dire inevitabile

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il consulente del ministero della Salute Walterconferma di aver messo per iscritto che ildella scorsa primavera in Italia era una “di”. Ma contesta l’interpretazione di quelle parole da parte dell’avvocato del Comitato delle vittime del Coronavirus, Consuelo Locati. Una “forzatura giuridica”, diceal Corriere della sera, frutto di un fraintendimento di fondo. Il passaggio contestato è del 2 aprile scorso ed è citato in una nota del rapporto pubblicato dall’Oms il 13 maggio, poi recuperato da Locati. L’affermazione diera stata la conclusione di un ragionamento per cui “i Paesi con un’aggressiva politica di ...