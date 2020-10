L’olio essenziale perfetto da utilizzate in base al tuo segno zodiacale Scopri qual è quello adatto a te!

Leggi su virali.video

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Da migliaia di anni gli oli essenziali vengono utilizzati dall’uomo. Alcuni venivano sfruttati per le proprietà terapeutiche, mentre altri come diffusori da applicare sulla pelle, mescolandoli con oli di cocco o mandorle. Ai giorni nostri esistono aromi per tutti i gusti, floreali, agrumati, al legno e così via. Ogni olioha un suo scopo e un suo utilizzo, e bisogna solamente scovarea voi. Per risolvere questo dilemma vediamo intervenire gli esperti di astrologia, che sfruttano le personalità tipiche dei vostri segni astrali per indicarvi il corretto olioda poter abbinare. Ariete – Geranio L’Ariete si lascia guidare dall’istinto e non sempre ha la pazienza di accettaresiasi emozione, che non sia positiva. Questo ...