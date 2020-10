I laboratori privati in Campania comunicano solo i tamponi positivi, e la media sale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPochi tamponi, molti contagiati. La Campania anche oggi si conferma la regione d’Italia con il maggior numero di nuovi positivi (544) ma con un numero di tamponi molto basso se messo in relazione alle altre regioni italiane (7.504). Il Lazio, per fare un esempio, oggi fa registrare 357 casi su 12mila tamponi. In serata, è arrivato un comunicato stampa da Palazzo Santa Lucia: “Si è svolta in Regione”, si legge nella nota, “una riunione convocata dal Presidente Vincenzo De Luca, con i componenti dell’Unità di Crisi e i direttori generali delle Asl e delle Aziende ospedaliere di Napoli e provincia per una verifica complessiva sull’andamento del contagio. Nel corso della riunione, è stato deciso di autorizzare le ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPochi, molti contagiati. Laanche oggi si conferma la regione d’Italia con il maggior numero di nuovi(544) ma con un numero dimolto basso se messo in relazione alle altre regioni italiane (7.504). Il Lazio, per fare un esempio, oggi fa registrare 357 casi su 12mila. In serata, è arrivato un comunicato stampa da Palazzo Santa Lucia: “Si è svolta in Regione”, si legge nella nota, “una riunione convocata dal Presidente Vincenzo De Luca, con i componenti dell’Unità di Crisi e i direttori generali delle Asl e delle Aziende ospedaliere di Napoli e provincia per una verifica complessiva sull’andamento del contagio. Nel corso della riunione, è stato deciso di autorizzare le ...

