Campania, commercianti in piazza contro il "coprifuoco" di De Luca: domani prima protesta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) commercianti campani sul piede di guerra dopo l'ultima ordinanza del governatore Vincenzo De Luca che impone la chiusura di bar e ristoranti alle 23. Come riporta Il mattino, i componenti dell'associazione commercianti per Salerno hanno annunciato un flash Mob per domani. Campania, commercianti in guerra con De Luca: flash Mob davanti alla Prefettura La rabbia … L'articolo Campania, commercianti in piazza contro il "coprifuoco" di De Luca: domani prima protesta Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

