Serie C, Ghirelli: “Palermo-Potenza? Agito con coerenza ed uniformità, vivremo una stagione complicata” (Di lunedì 5 ottobre 2020) "vivremo una stagione travagliatissima".Parola di Francesco Ghirelli. Il presidente della Lega Pro, in una nota stilata nella serata ieri, alla fine della seconda giornata del campionato di Serie C, è tornato a parlare di Palermo-Potenza, gara rinviata a cauda delle due positività al Covid-19 rilevate nel pomeriggio di venerdì - in seguito al giro obbligatorio di tamponi a staff e squadra - tra i calciatori del club allenato da Mario Somma.Palermo-Potenza, ora è ufficiale: rinviata la gara del “Barbera”. Il comunicato"Abbiamo Agito con decisione, rapidità, coerenza ed uniformità. Se non ci fosse stato il turno infrasettimanale del campionato, Palermo-Potenza si sarebbe ... Leggi su mediagol (Di lunedì 5 ottobre 2020) "unatravagliatissima".Parola di Francesco. Il presidente della Lega Pro, in una nota stilata nella serata ieri, alla fine della seconda giornata del campionato diC, è tornato a parlare di Palermo-, gara rinviata a cauda delle due positività al Covid-19 rilevate nel pomeriggio di venerdì - in seguito al giro obbligatorio di tamponi a staff e squadra - tra i calciatori del club allenato da Mario Somma.Palermo-, ora è ufficiale: rinviata la gara del “Barbera”. Il comunicato"Abbiamocon decisione, rapidità,ed uniformità. Se non ci fosse stato il turno infrasettimanale del campionato, Palermo-si sarebbe ...

