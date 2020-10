Parigi, nuove pesanti restrizioni: chiusi bar, palestre e piscine (Di lunedì 5 ottobre 2020) A Parigi stato di “massima allerta”: bar, palestre e piscine restano chiuse. La pratica sportiva non all’aperto autorizzata solo a bambini e adolescenti A qualche ora dal passaggio in massima allerta sanitaria, il governo francese vara le nuove restrizioni per la capitale. “L’epidemia corre troppo veloce”, afferma il prefetto di Parigi, Didier Lallement, annunciando le misure che entreranno in vigore. Come previsto dovranno chiudere i bar per i prossimi quindici giorni. Restano invece aperti i ristoranti. Sarà ancora possibile mangiare nei tanti locali della Ville Lumière ma solo in quelli che rispetteranno un protocollo di prevenzione rinforzato, proprio come in Italia: registro clienti, aumento del distanziamento tavolate a non ... Leggi su zon (Di lunedì 5 ottobre 2020) Astato di “massima allerta”: bar,restano chiuse. La pratica sportiva non all’aperto autorizzata solo a bambini e adolescenti A qualche ora dal passaggio in massima allerta sanitaria, il governo francese vara leper la capitale. “L’epidemia corre troppo veloce”, afferma il prefetto di, Didier Lallement, annunciando le misure che entreranno in vigore. Come previsto dovranno chiudere i bar per i prossimi quindici giorni. Restano invece aperti i ristoranti. Sarà ancora possibile mangiare nei tanti locali della Ville Lumière ma solo in quelli che rispetteranno un protocollo di prevenzione rinforzato, proprio come in Italia: registro clienti, aumento del distanziamento tavolate a non ...

