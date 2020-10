“Nuovo lockdown?”, Giuseppe Conte lo confessa agli italiani (Di lunedì 5 ottobre 2020) In attesa dell’annuncio a stretto giro, di un nuovo DPCM dell’esecutivo vigente, il Premier Conte lancia un messaggio, che sa di anticipazione… L’emergenza Coronavirus è tornata ad incalzare in giro… Questo articolo “Nuovo lockdown?”, Giuseppe Conte lo confessa agli italiani è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 5 ottobre 2020) In attesa dell’annuncio a stretto giro, di un nuovo DPCM dell’esecutivo vigente, il Premierlancia un messaggio, che sa di anticipazione… L’emergenza Coronavirus è tornata ad incalzare in giro… Questo articolo “Nuovo lockdown?”,loè stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

Advertising

NicolaPorro : Ci sarà un nuovo #lockdown? No, siamo già dentro il lockdown, come ci spiega @MaxDelPapa ?? - TgLa7 : ++ #Covid:19, #Conte: 'Non vedo all'orizzonte un nuovo #lockdown ++ Contagio continua, ma fiducioso tenerlo sotto controllo' - LegaSalvini : SCATTA IL COPRIFUOCO IN ITALIA GIUSEPPE CONTE CHIEDE NUOVAMENTE PIENI POTERI PER SÉ PROROGANDO LO STATO DI EMERGENZA - GrossoMarty494 : aggiungo #Conte che dice non c'è bisogno di un nuovo lockdown ma veramente fa? .. questi numeri sono altucci e in… - marcogiorgi67 : RT @fasulo_antonio: Danno del dittatore a #Conte, sbraitano alla dittatura sanitaria, non mettono la maschera, creano assembramento per inc… -