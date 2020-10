Mascherina, multe fino a 3mila euro per chi è senza. Tutte le novità del Dpcm (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott – Il governo giallofucsia ricorre al deterrente della maxi-multa per obbligare gli italiani ad indossare la Mascherina anche all’aperto. E’ una delle misure in arrivo con il nuovo Dpcm, con cui si proroga lo stato di emergenza (in assenza di emergenza) fino al 31 gennaio 2021 e che fa ripiombare il Paese in un clima simile a quello ai tempi del lockdown. Governo non ostacolerà misure più rigide da parte delle Regioni L’obbligo di Mascherina anche all’aperto su tutto il territorio nazionale a partire da giovedì, dopo l’approvazione del Dpcm, ormai è una certezza (e le multe potranno essere appioppate anche dai militari dispiegati per i controlli). Come è noto alcune regioni si sono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott – Il governo giallofucsia ricorre al deterrente della maxi-multa per obbligare gli italiani ad indossare laanche all’aperto. E’ una delle misure in arrivo con il nuovo, con cui si proroga lo stato di emergenza (in asdi emergenza)al 31 gennaio 2021 e che fa ripiombare il Paese in un clima simile a quello ai tempi del lockdown. Governo non ostacolerà misure più rigide da parte delle Regioni L’obbligo dianche all’aperto su tutto il territorio nazionale a partire da giovedì, dopo l’approvazione del, ormai è una certezza (e lepotranno essere appioppate anche dai militari dispiegati per i controlli). Come è noto alcune regioni si sono ...

Advertising

repubblica : Da oggi in Piemonte mascherina obbligatorio nelle vicinanze delle scuole: multe salate - ilbarone1967 : RT @claudio_2022: Mascherina, multe fino a 3mila euro per chi è senza. Tutte le novità del Dpcm Queste nuove disposizioni riguarderanno tu… - ex59754699 : La raffica di multe per chi non porta la mascherina è già partita - DAXdB : RT @ultimenotizie: L’obbligo di #mascherina anche all’aperto su tutto il territorio nazionale, da giovedì, ormai è una certezza ma si dovrà… - giuseppemaria : RT @ultimenotizie: L’obbligo di #mascherina anche all’aperto su tutto il territorio nazionale, da giovedì, ormai è una certezza ma si dovrà… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherina multe Cresce l’allarme per il Covid nel governo. Mascherina, multe pesanti per chi è senza La Stampa Conte ci ritoglie la libertà. Ora comandano le Asl

04:55 La Stampa ci conferma le maximulte fino a tremila euro per chi non indossa la mascherina mentre cadono le multe per le Ong. 06:33 Nel frattempo ci vuole un magnifico pezzo di Marco Galluzzo sul ...

Quando si può togliere la mascherina all’aperto

Tutte le ipotesi in cui è possibile togliere la mascherina all’aperto - anche se obbligatoria - senza rischiare la multa e le persone esonerate. Il Governo sembra deciso ad estendere in tutta Italia l ...

04:55 La Stampa ci conferma le maximulte fino a tremila euro per chi non indossa la mascherina mentre cadono le multe per le Ong. 06:33 Nel frattempo ci vuole un magnifico pezzo di Marco Galluzzo sul ...Tutte le ipotesi in cui è possibile togliere la mascherina all’aperto - anche se obbligatoria - senza rischiare la multa e le persone esonerate. Il Governo sembra deciso ad estendere in tutta Italia l ...