Il Covid non ha insegnato nulla. Toti reclama autonomia sull’obbligo della mascherina (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Covid accelera, il regionalismo invece pure. Ad alzare il vessillo dell‘autonomia dei territori è questa volta Giovanni Toti, fresco di reinvestitura alla guida della Liguria. L’obbligo di tenere la mascherina anche all’aperto che il governo si accinge a reintrodurre con il prossimo Dpcm non gli piace neanche un po’. Lo considera «un passo indietro» perché – ha sostenuto dai microfoni di Radio1 – «bisogna intervenire a seconda delle necessità dei territori». Strano, chissà perché immaginavamo che la prima ondata di contagi avesse convinto un po’ tutti a deporre l’arma (spuntata) dell’autonomia. Non in nome di un interesse nazionale che vallo a trovare, ma dei ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilaccelera, il regionalismo invece pure. Ad alzare il vessillo dell‘dei territori è questa volta Giovanni, fresco di reinvestitura alla guidaLiguria. L’obbligo di tenere laanche all’aperto che il governo si accinge a reintrodurre con il prossimo Dpcm non gli piace neanche un po’. Lo considera «un passo indietro» perché – ha sostenuto dai microfoni di Radio1 – «bisogna intervenire a seconda delle necessità dei territori». Strano, chissà perché immaginavamo che la prima ondata di contagi avesse convinto un po’ tutti a deporre l’arma (spuntata) dell’. Non in nome di un interesse nazionale che vallo a trovare, ma dei ...

Advertising

GassmanGassmann : Ma quindi ad esempio il Genoa, che ha 18 positivi al covid, continuerà a non giocare e a perdere regolarmente 3-0 a… - realvarriale : All'ospedale Cotugno di Napoli non ci sono più posti per accogliere i contagiati Covid e qui c'è chi chiede il 3-0… - MarcoBellinazzo : Alla luce del protocollo sanitario anti-Covid e delle norme connesse nelle condizioni di @sscnapoli con 2 giocator… - LeonardoMizzi : RT @jovinco82: L’Italia è fantastica. Siamo passati dal voler radiare la Juventus per un esame di un tesserato dell’Atletico Madrid al vole… - seriuled : @tixxxtweety nelle partite di campionato non possono contagiare, nelle partite internazionali sì. il covid è intern… -