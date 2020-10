Uomini e Donne anticipazioni prossima settimana (Di domenica 4 ottobre 2020) L’Ultimo appuntamento di Uomini e Donne è stato veramente pieno di emozioni. Secondo le prime indiscrezioni anche le puntate della prossima settimana saranno molto cariche e intense. Ma scopriamo qualche informazione in più. Nell’ultima puntata di Uomini e Donna abbiamo visto la fantastica scelta di Jessica Antonini, e la povera Gemma nuovamente attaccata da Tina. Adesso sono uscite le prime indiscrezioni su cosa ci aspetta la settimana prossimaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 4 ottobre 2020) L’Ultimo appuntamento diè stato veramente pieno di emozioni. Secondo le prime indiscrezioni anche le puntate dellasaranno molto cariche e intense. Ma scopriamo qualche informazione in più. Nell’ultima puntata die Donna abbiamo visto la fantastica scelta di Jessica Antonini, e la povera Gemma nuovamente attaccata da Tina. Adesso sono uscite le prime indiscrezioni su cosa ci aspetta laArticolo completo: dal blog SoloDonna

