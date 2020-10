L' Asl blocca il Napoli e la partita con la Juve

giucruciani : ASL Napoli blocca tutto. Che paese da barzelletta. - FBiasin : L’Asl blocca la partenza del #Napoli per Torino. #JuveNapoli - DiMarzio : #Napoli, l'Asl blocca la partenza della squadra: salta la gara con la #Juve - anto17954 : RT @giucruciani: ASL Napoli blocca tutto. Che paese da barzelletta. - msn_italia : Juve-Napoli, l'Asl blocca la squadra di Gattuso. I bianconeri: «Noi in campo». La Lega: «La partita si gioca». Sarà… -

Ultime Notizie dalla rete : Asl blocca

La disposizione della Asl territoriale di bloccare la partenza della squadra per Torino, attesa nel capoluogo piemontese per il big match di domani sera contro la Juventus, è stata presa per evitare u ...Positivo Elmas, le autorità temono un altro caso Genoa e scavalcano i protocolli del calcio: squadra fermata con l’aereo già pronto ...