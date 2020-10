Juventus-Napoli, azzurri non partono per Torino: si va per il 3-0 a tavolino (Di domenica 4 ottobre 2020) Juventus-Napoli, disposta quarantena fiduciaria per gli azzurri, che non partono per Torino. Il ministero della Salute: “Su isolamento decide la Asl”. I bianconeri scendono regolarmente in campo, si va verso il 3-0 a tavolino. Continuano a susseguirsi le peripezie calcistiche in merito alla disputa che oggi avrebbe fatto scendere in campo Juventus e Napoli. Come … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 4 ottobre 2020), disposta quarantena fiduciaria per gli, che nonper. Il ministero della Salute: “Su isolamento decide la Asl”. I bianconeri scendono regolarmente in campo, si va verso il 3-0 a. Continuano a susseguirsi le peripezie calcistiche in merito alla disputa che oggi avrebbe fatto scendere in campo. Come … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - LelloConso : RT @MarcoBellinazzo: Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che sce… - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Anticipazione importante data da #LoMonaco, consigliere #FIGC: #Juventus-#Napoli sembra destinata al rinvio. https://t.c… -