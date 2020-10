Covid | Acanfora | “Trentenni in terapia intensiva Famiglie siano più attente”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiScafati (Sa) – Si chiama Marinella, ha maturato a Salerno la propria formazione professionale che l’ha portata, oramai da anni, ad essere il riferimento del reparto di rianimazione edell’Azienda Ospedaliera Cotugno di Napoli nel ruolo di coordinatrice degli infermieri. Parlare con lei diè come scoperchiare il vaso di Pandora. Lei, che il virus lo guarda in faccia ogni giorno, afferma: “Non è assolutamente vero che il numero dei positivi sale in base al numero di tamponi effettuati. I bollettini sono tutti pubblicati. Rileggeteli tutti”. Durante il lockdown nel suo reparto iniziarono a scarseggiare le forniture dei dispositivi di protezione individuale. Racconta: “Ero allarmata. L’evoluzione avrebbe ...