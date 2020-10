Salgono a 917 le scuole italiane con almeno un caso di Covid

Leggi su agi

(Di sabato 3 ottobre 2020) AGI - Sono salite a 917 lenelle quali è stato segnalatoun cosa di Covid-19. A riferirlo è il monitoraggio effettuato da Vittorio Nicoletta, dottorando presso l'Universitè Laval di Quebec City (Canada), e Lorenzo Ruffino, studente di Economics all'Università di Torino e collaboratore di Pagella Politica. Tra queste87 sono ledove si sono verificati focolai, mentre in altre 81 i ricercatori, attraverso le notizie di stampa, hanno potuto escludere la presenza di focolai. Sono cioè dei casi singoli con zero contatti positivi. In tutto sarebbero 130 leche hanno preso misure precauzionali, mentre 30 sono quelle in attesa degli esiti del tampone. Il tasso di diffusione del virus nellesembra in leggera ...