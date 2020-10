Napoli, terzo giro di tamponi a Castel Volturno: in serata i risultati (Di sabato 3 ottobre 2020) Nella mattinata di oggi, sabato 3 ottobre, i giocatori del Napoli si sono sottoposti al terzo e ultimo giro di tamponi presso il centro tecnico di Castel Volturno prima che iniziasse l’allenamento. I risultati sono attesi per questa sera e saranno decisivi prima del match Juventus-Napoli. Piotr Zielinski, che ieri è risultato positivo al Covid-19 ed è attualmente in isolamento seppur asintomatico, ha effettuato un tampone a casa per fare chiarezza sulle sue condizioni. Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Nella mattinata di oggi, sabato 3 ottobre, i giocatori delsi sono sottoposti ale ultimodipresso il centro tecnico diprima che iniziasse l’allenamento. Isono attesi per questa sera e saranno decisivi prima del match Juventus-. Piotr Zielinski, che ieri è risultato positivo al Covid-19 ed è attualmente in isolamento seppur asintomatico, ha effettuato un tampone a casa per fare chiarezza sulle sue condizioni.

susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, stasera è in programma la partenza per Torino, ma prima bisogna attendere l'esito del terzo giro di tampo… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, stasera è in programma la partenza per Torino, ma prima bisogna attendere l'esito del terzo giro di tampo… - ottopagine : Verso Juve-Napoli, l'attesa del terzo ciclo di tamponi #Napoli - Zelgadis265 : RT @sportface2016: #Napoli, terzo giro di tamponi a Castel Volturno: in serata i risultati - sportface2016 : #Napoli, terzo giro di tamponi a Castel Volturno: in serata i risultati -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli terzo VIDEO/ Processo Acqualonga: a Napoli terzo rinvio consecutivo Irpinia News Marco Sentieri: “Occhi come nuvole”. Torna con un nuovo singolo il cantautore campano terzo classificato fra le nuove proposte di Sanremo 2020

Marco Sentieri, nasce a Napoli e cresce Casal di Principe (Albanova ... A febbraio 2020 il cantautore si classifica terzo nella categoria Nuove Proposte. A ottobre 2020 esce per l’etichetta ...

Juventus-Napoli sarà seguita in tutto il mondo

Il mondo mediatico punterà domenica i riflettori sull'Allianz Stadium di Torino per Juventus-Napoli. Il posticipo della terza giornata di Serie A sarà seguita in scala planetaria. Tutti i 5 Continenti ...

Marco Sentieri, nasce a Napoli e cresce Casal di Principe (Albanova ... A febbraio 2020 il cantautore si classifica terzo nella categoria Nuove Proposte. A ottobre 2020 esce per l’etichetta ...Il mondo mediatico punterà domenica i riflettori sull'Allianz Stadium di Torino per Juventus-Napoli. Il posticipo della terza giornata di Serie A sarà seguita in scala planetaria. Tutti i 5 Continenti ...