Maltempo Liguria: il vento fa volare una lastra di plexiglas al Salone nautico, crolla platano a Ventimiglia (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Liguria è una delle regioni più sferzate dal Maltempo in atto al Nord, con violenti nubifragi che hanno prodotto picchi di oltre 260mm, con conseguenti allagamenti, frane e smottamenti. I danni, al momento, sono "modesti", secondo il presidente Giovanni Toti, che invita alla "massima attenzione" nelle prossime ore. Maltempo, in Liguria picchi di 263mm ma peggiora nelle prossime ore: "Per ora danni modesti ma il quadro è complesso" Questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti al 60^ Salone nautico di Genova per una lastra di plexiglas staccatasi da una finestra del padiglione D della fiera a causa del forte. Il padiglione, che fino a pochi anni fa ospitava un ramo della ...

