Gramellini | il romanziere da milioni di copie

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Massimonasce a Torino il 2 ottobre 1960, oggi è vicedirettore ed editorialista del “Corriere della Sera” , autore di romanzi di successo con “Fai bei sogni” supera il milione di. In gioventù lasciati gli studi di giurisprudenza comincia a collaborare con la redazione di Torino del “Corriere dello Sport”. L’anno successivo approda al “Giorno” sempre nella redazione sportiva dove ebbe modo di seguire la corsa e la vittoria del Milan targato Berlusconi. Nel 1988 si trasferisce a Napoli per seguire le varie vicende calcistiche e non, di Diego Armando Maradona, e in più si dedica al mondo del tennis dei più importanti tornei. Tornato a “La Stampa” nel 1991 si occupa di politica diventando corrispondente da “Montecitorio“. Qui ha ...