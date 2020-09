Masterchef, che fine ha fatto Suien? Oggi nuova vita (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lei è stata una delle protagoniste delle seconda edizione di Masterchef Italia, nonostante sia arrivata undicesima. Entra a 25 anni nel talent culinario di Sky, da disoccupata, ha cercato di costruirsi il suo futuro partendo dal programma. Lei è Suien Sani e Oggi ha cambiato vita. Suien Sani la sua nuova vita Sani Suien ha … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lei è stata una delle protagoniste delle seconda edizione diItalia, nonostante sia arrivata undicesima. Entra a 25 anni nel talent culinario di Sky, da disoccupata, ha cercato di costruirsi il suo futuro partendo dal programma. Lei èSani eha cambiatoSani la suaSaniha … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Masterchef che Masterchef, che fine ha fatto Suien? Oggi nuova vita MeteoWeek Masterchef, che fine ha fatto Suien? Oggi nuova vita

La seconda edizione di Masterchef, seguitissima sui canali Sky, fu vinta dall’avvocato Tiziana Stefanelli, che si portò a casa 100.000 euro e un contratto per la pubblicazione di un libro di ricette.

