Foggia | gli agricoltori in protesta | “Vogliono abbassare ancora il prezzo del grano”

(Di mercoledì 30 settembre 2020)tensioni e proteste a, dove alcuniinsieme ai rappresentanti di categoria si sono riuniti sotto la Camera di Commercio per manifestare il loro scontento di fronte all’ennesimo tentativo diildel grano e alla totale assenza di tutele nei confronti della feroce concorrenza straniera. Un’iniziativa che segue quanto accaduto nei giorni scorsi, quando un tentativo di trovare un punto di incontro era fallito, con tanto di abbandono da parte di Coldiretti del tavolo al quale si erano seduti anche gli industriali. Oggetto del contendere è ildel grano, che il mondo agricolo vorrebbe aumentato trovandosi di contro a far fronte ai tentativi di diminuirlo ulteriormente. Il presidente della Cia di...

giadif : @Tommy_JP_91 Sì ma la lettura immediata è: 'sti gggiovani che nun c'hanno voja de fa' un cazzo... Fare del RdC un p… - princigallomich : FOGGIA – Gli “Eretici” di Colloqui. La XII edizione con Oliviero Toscani, Luca Ricolfi, Karima Moual, Francesca Pug… - 8020Tizio : RT @masman007: Foggia, marocchino molesta e schiaffeggia una donna in pieno centro. È questa la triste quotidianità di un governo di lestof… -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia gli

l'Immediato

«I continui nuovi casi di contagio che si registrano a Foggia richiedono nuove misure restrittive per contenere la diffusione della pandemia, per questo farò ricorso ad un’ulteriore ordinanza sindacal ...Per tutti gli esercizi commerciali (compresi bar ... E come sempre nel nostro Paese ai sindaci non è mancata la fantasia. A Foggia, per esempio, l’obbligo delle mascherine vale «solo» davanti agli ...