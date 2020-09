Dier scappa negli spogliatoi per un “bisogno”, Mourinho lo rincorre: il video (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dier e Mourinho si sono resi protagonisti di una scena comica e quasi mai vista. Il giocatore scappa in bagno, lo special one lo riporta in campo Tottenham-Chelsea ha regalato agli spettatori una scena “fantozziana”, con Dier e Mourinho protagonisti. Il giocatore al 77′ della sfida di Carabao Cup ha lasciato il campo per dirigersi negli spogliatoi e fare un “bisogno”. Lo special one inibito è corso in bagno per richiamare il giocatore e riportarlo subito nel terreno di gioco. Mourinho se ne va #CarabaoCup #DAZN pic.twitter.com/7tRGVgqd2J — DAZN Italia (@DAZN IT) September 29, 2020 Il tutto è successo in un momento delicato della partita con le due squadre sullo 0 a 0. Gli Spurs hanno poi vinto ai calci ... Leggi su zon (Di mercoledì 30 settembre 2020)si sono resi protagonisti di una scena comica e quasi mai vista. Il giocatorein bagno, lo special one lo riporta in campo Tottenham-Chelsea ha regalato agli spettatori una scena “fantozziana”, conprotagonisti. Il giocatore al 77′ della sfida di Carabao Cup ha lasciato il campo per dirigersie fare un “bisogno”. Lo special one inibito è corso in bagno per richiamare il giocatore e riportarlo subito nel terreno di gioco.se ne va #CarabaoCup #DAZN pic.twitter.com/7tRGVgqd2J — DAZN Italia (@DAZN IT) September 29, 2020 Il tutto è successo in un momento delicato della partita con le due squadre sullo 0 a 0. Gli Spurs hanno poi vinto ai calci ...

