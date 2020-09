Barbara d'Urso asfalta Soleil Sorge in diretta: "Qui decido io" - (Di mercoledì 30 settembre 2020) Novella Toloni A Pomeriggio Cinque l'influencer non rispetta le regole della diretta scatenando l’ira della conduttrice e il popolo del web applaude la d'Urso A Barbara d'Urso non la si fa e la conduttrice lo ha messo in chiaro nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque con l'ospite di turno, Soleil Sorge. In studio è andato in scena il confronto tra il paparazzo Alex Fiumara e la Sorge sui presunti scatti fotografici combinati con Andrea Iannone. L'influencer di origini americane all'improvviso ha sbottato minacciando di chiudere il collegamento. Il centro della discussione ruota tutto attorno al presunto servizio fotografico combinato in cui Soleil Sorge e Andrea Iannone sono stati immortalati in Sardegna a ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Novella Toloni A Pomeriggio Cinque l'influencer non rispetta le regole dellascatenando l’ira della conduttrice e il popolo del web applaude la d'd'non la si fa e la conduttrice lo ha messo in chiaro nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque con l'ospite di turno,. In studio è andato in scena il confronto tra il paparazzo Alex Fiumara e lasui presunti scatti fotografici combinati con Andrea Iannone. L'influencer di origini americane all'improvviso ha sbottato minacciando di chiudere il collegamento. Il centro della discussione ruota tutto attorno al presunto servizio fotografico combinato in cuie Andrea Iannone sono stati immortalati in Sardegna a ...

