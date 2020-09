Amanda Seyfried è diventata mamma (bis) di un maschietto. L’annuncio su Instagram (Di mercoledì 30 settembre 2020) Amanda Seyfried: carriera e amori sfoglia la gallery Proprio come ha fatto Katy Perry prima di lei, anche Amanda Seyfried, 34 anni, ha dato l’annuncio della nascita del suo secondo bebè tramite il profilo Instagram di un’associazione umanitaria. E se per la cantante di Fireworks e Orlando Bloom l’ente scelto è stato l’Unicef, l’attrice di mamma Mia! e il marito Thomas Sadoski, 44, hanno preferito far trasmettere il messaggio a Inara, associazione benefica che ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 30 settembre 2020): carriera e amori sfoglia la gallery Proprio come ha fatto Katy Perry prima di lei, anche, 34 anni, ha dato l’annuncio della nascita del suo secondo bebè tramite il profilodi un’associazione umanitaria. E se per la cantante di Fireworks e Orlando Bloom l’ente scelto è stato l’Unicef, l’attrice diMia! e il marito Thomas Sadoski, 44, hanno preferito far trasmettere il messaggio a Inara, associazione benefica che ...

EW : Oh, mama (mia)! - fineblud : oh mamma ma anche Amanda Seyfried ha partoritooooo ???? - morena_faenza : RT @EW: Oh, mama (mia)! - helgamaria15 : RT @EW: Oh, mama (mia)! - OEntertainment_ : RT @EW: Oh, mama (mia)! -