Usa: i genitori minacciano di smettere di mantenerlo, lui li uccide e poi cucina la testa della madre (Di martedì 29 settembre 2020) I suoi genitori avevano minacciato di smettere di mantenerlo, allora lui ha deciso di ucciderli, cercando poi di disfarsi dei loro corpi. A commettere il macabro duplice omicidio è stato nel 2016 Joel Guy Snr, all’epoca dei fatti 28enne. L’uomo, della contea di Knox, nel Tennessee, ha prima ammazzato la coppia, poi li ha smembrati e ha provato a liberarsi dei resti. Imputato con l’accusa di duplice omicidio, Joel ha chiesto ai giudici di essere condannato a morte. L’episodio aveva profondamente scosso gli Stati Uniti. Joel Snr, 61 anni e Lisa, 55 anni, avevano deciso di smettere di mantenere il figlio, che approfittava della loro disponibilità per non rendersi autonomo, così il 28enne li ha ammazzati ... Leggi su tpi (Di martedì 29 settembre 2020) I suoiavevano minacciato didi, allora lui ha deciso dirli, cercando poi di disfarsi dei loro corpi. A commettere il macabro duplice omicidio è stato nel 2016 Joel Guy Snr, all’epoca dei fatti 28enne. L’uomo,contea di Knox, nel Tennessee, ha prima ammazzato la coppia, poi li ha smembrati e ha provato a liberarsi dei resti. Imputato con l’accusa di duplice omicidio, Joel ha chiesto ai giudici di essere condannato a morte. L’episodio aveva profondamente scosso gli Stati Uniti. Joel Snr, 61 anni e Lisa, 55 anni, avevano deciso didi mantenere il figlio, che approfittavaloro disponibilità per non rendersi autonomo, così il 28enne li ha ammazzati ...

