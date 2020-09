“Rinunci ai miei soldi”. Elisabetta Gregoraci, la ‘pugnalata’ di Flavio Briatore. Dopo quello che ha visto… (Di martedì 29 settembre 2020) Un fiume in piena. Un’onda che non accenna a fermarsi. È quella partita dai social sponda Flavio Briatore. L’ex boss della Formula 1 ha tuonato contro l’ex moglie sempre più vicina a Pierpaolo Pretelli all’interno delle mura del Grande Fratello. Parole tutt’altro che tenere per l’ex moglie che nel reality ha dichiarato di essere stata felice con l’ex marito ma che si è anche sacrificata per il matrimonio, sentendosi a volte adombrata dalla figura del coniuge. Flavio Briatore ha un’idea sua, ben diversa rispetto a quella della conduttrice calabrese. Innanzitutto, a proposito dei cosiddetti sacrifici, Briatore taglia corto affermando che i primi anni Elisabetta lo ha seguito “in qualche Gran Premio che le ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Un fiume in piena. Un’onda che non accenna a fermarsi. È quella partita dai social sponda. L’ex boss della Formula 1 ha tuonato contro l’ex moglie sempre più vicina a Pierpaolo Pretelli all’interno delle mura del Grande Fratello. Parole tutt’altro che tenere per l’ex moglie che nel reality ha dichiarato di essere stata felice con l’ex marito ma che si è anche sacrificata per il matrimonio, sentendosi a volte adombrata dalla figura del coniuge.ha un’idea sua, ben diversa rispetto a quella della conduttrice calabrese. Innanzitutto, a proposito dei cosiddetti sacrifici,taglia corto affermando che i primi annilo ha seguito “in qualche Gran Premio che le ...

nickymack_2 : RT @Libero_official: #Briatore contro la ex #Gregoraci: 'Al #GFVip per stare coi ragazzini. Vuole essere autonoma? Allora rinunci ai soldi… - nfswitalia : RT @Libero_official: #Briatore contro la ex #Gregoraci: 'Al #GFVip per stare coi ragazzini. Vuole essere autonoma? Allora rinunci ai soldi… - veracegossip : Flavio Briatore risponde alla ex moglie Elisabetta Gregoraci.... Se vuole essere indipendente rinunci ai miei asseg… - GiorgioCarbon12 : RT @Libero_official: #Briatore contro la ex #Gregoraci: 'Al #GFVip per stare coi ragazzini. Vuole essere autonoma? Allora rinunci ai soldi… - pietro30199674 : RT @Libero_official: #Briatore contro la ex #Gregoraci: 'Al #GFVip per stare coi ragazzini. Vuole essere autonoma? Allora rinunci ai soldi… -

Ultime Notizie dalla rete : “Rinunci miei Dj morta: micro tracce di sangue sul cranio di Gioele, ha battuto la testa in auto?/Adnkronos Affaritaliani.it