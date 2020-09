Quell’aborto negato a Valentina Milluzzo | il padre | “Ora cercano di falsificare carte | è un calvario”

Leggi su dire

(Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – “Stanno cercando di falsificare le carte e noi, a quattro anni dal ricovero di Valentina, dobbiamo ancora subire questo calvario”. È arrabbiato, addolorato, Salvatore Milluzzo, intervistato oggi dall’agenzia di stampa Dire, al termine di un’udienza del processo di primo grado in corso a Catania dove sono imputati sette medici dell’ospedale Cannizzaro, alle cui cure era stata affidata la figlia Valentina, morta a 32 anni, coi suoi due gemellini in grembo al quinto mese di gravidanza, in seguito a una grave setticemia, dopo oltre due settimane di degenza.