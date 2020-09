Identificato a Parma il primo caso di influenza stagionale: isolato ceppo A sottotipo H3N2 (Di martedì 29 settembre 2020) In lieve anticipo rispetto agli scorsi anni, è stato Identificato il primo caso di influenza stagionale: segna l’avvio della stagione influenzale in Italia. L’isolamento è avvenuto a Parma, da parte dell’equipe della direttrice della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia dell’ateneo parmense Adriana Calderaro. Si tratta di un virus A sottotipo H3N2, Identificato il 26 settembre in un bimbo di 9 mesi ricoverato in ospedale nel reparto di Pediatria – Sezione infettivi. Il piccolo “era stato ricoverato il giorno prima con febbre e difficoltà respiratorie riferite a una generica affezione dell’apparato respiratorio – informano ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020) In lieve anticipo rispetto agli scorsi anni, è statoildi: segna l’avvio della stagionele in Italia. L’isolamento è avvenuto a, da parte dell’equipe della direttrice della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia dell’ateneo parmense Adriana Calderaro. Si tratta di un virus Ail 26 settembre in un bimbo di 9 mesi ricoverato in ospedale nel reparto di Pediatria – Sezione infettivi. Il piccolo “era stato ricoverato il giorno prima con febbre e difficoltà respiratorie riferite a una generica affezione dell’apparato respiratorio – informano ...

Non è Covid ma febbre classica. Identificato il primo caso di influenza stagionale, in lieve anticipo rispetto agli scorsi anni, e che segna l'avvio della stagione influenzale in Italia. L'isolamento ...

Non è Covid ma febbre classica. Identificato il primo caso di influenza stagionale, in lieve anticipo rispetto agli scorsi anni, e che segna l'avvio della stagione influenzale in Italia. L'isolamento ...