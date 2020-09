Date concorso straordinario scuola, pubblicato in Gazzetta ufficiale il calendario. Prove dal 22 ottobre al 16 novembre (Di martedì 29 settembre 2020) Sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale le Date del concorso straordinario della scuola, dedicato ai docenti con 3 anni di servizio. Lo scritto, come annunciato ieri dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina nonostante diverse resistenze all’interno della maggioranza, si terrà a partire dal 22 ottobre nei laboratori informatici degli istituti scolastici e in alcune aule universitarie del Paese. Sul sito del Miur è possibile visionare il calendario diviso per classe di concorso: i primi a partire saranno i professori abilitati in Discipline geometriche e architettura (A008), Disegno artistico e modellazione odontotecnica (A016), Tecnica della danza classica (A057) e Laboratorio di Odontotecnica (B006): i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Sono state pubblicate inledeldella, dedicato ai docenti con 3 anni di servizio. Lo scritto, come annunciato ieri dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina nonostante diverse resistenze all’interno della maggioranza, si terrà a partire dal 22nei laboratori informatici degli istituti scolastici e in alcune aule universitarie del Paese. Sul sito del Miur è possibile visionare ildiviso per classe di: i primi a partire saranno i professori abilitati in Discipline geometriche e architettura (A008), Disegno artistico e modellazione odontotecnica (A016), Tecnica della danza classica (A057) e Laboratorio di Odontotecnica (B006): i ...

