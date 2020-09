Com’è fare psicoterapia a distanza (Di martedì 29 settembre 2020) Con il lockdown molte persone sono passate alla terapia in videochiamata e ha funzionato: per questo il Santagostino ha aperto il servizio a persone di tutta Italia Leggi su ilpost (Di martedì 29 settembre 2020) Con il lockdown molte persone sono passate alla terapia in videochiamata e ha funzionato: per questo il Santagostino ha aperto il servizio a persone di tutta Italia

bonucci_leo19 : Potevamo e dovevamo fare meglio ma importante era dimostrare il carattere per recuperare una partita difficile. Gu… - borghi_claudio : Adesso vado indietro tre giorni a cercare tutti quelli dei 'nostri' che hanno rotto le palle con la milionesima bal… - Viminale : Sai come chiedere #soccorso e comunicare correttamente la tua posizione? Usa le coordinate GPS, ti spiegano come fa… - StefanoFantinat : RT @lefrasidiosho: Questa è di un anno fa ma ho dovuto fare un aggiornamento #redditodicittadinanza #DiMaio - visodiariel : Pensa che io mi sono rimessa a studiare e vorrei trovare qualcosa da fare nel pomeriggio, come babysitter magari, m… -

Ultime Notizie dalla rete : Com’è fare Il Security Analyst Summit di Kaspersky ritorna online a ottobre Fortune Italia