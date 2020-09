Benevento-Inter, le probabili formazioni (Di martedì 29 settembre 2020) Alle 18 di domani, si gioca il recupero della prima giornata di Serie A tra Benevento e Inter. Queste sono le probabili scelte di Filippo Inzaghi e Antonio Conte: Benevento (4-3-2-1): Montipò; Barba, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Moncini. Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Sensi; R.Lukaku, Sanchez. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 settembre 2020) Alle 18 di domani, si gioca il recupero della prima giornata di Serie A tra. Queste sono lescelte di Filippo Inzaghi e Antonio Conte:(4-3-2-1): Montipò; Barba, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Moncini.(3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Sensi; R.Lukaku, Sanchez. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Inter : ?? | TRASFERTA @OfficialRadja non sarà a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di Benevento a causa di un… - Inter : Tutte le foto ?? - SkySport : Benevento-Inter, Nainggolan fuori dai convocati per faringite. Le news - AleRodella : RT @passione_inter: VIDEO - Sanchez, dubbio Eriksen e… Le ultime e le probabili formazioni di Benevento-Inter - - passione_inter : VIDEO - Sanchez, dubbio Eriksen e… Le ultime e le probabili formazioni di Benevento-Inter - -