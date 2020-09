Maltempo in Campania: sgomberi a Sarno e Monteforte Irpino (Di lunedì 28 settembre 2020) (dove la Protezione civile ha già trasferito oltre 100 brandine nei centri d’accoglienza). Scuole chiuse a Salerno e Caserta. Oltre che nella città di Napoli, l’ondata di Maltempo degli ultimi giorni ha provocato danni e disagi in varie zone della Campania, con la Protezione Civile al … Leggi su 2anews (Di lunedì 28 settembre 2020) (dove la Protezione civile ha già trasferito oltre 100 brandine nei centri d’accoglienza). Scuole chiuse a Salerno e Caserta. Oltre che nella città di Napoli, l’ondata didegli ultimi giorni ha provocato danni e disagi in varie zone della, con la Protezione Civile al …

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Campania Maltempo in tutta Italia, allagamenti e danni in Campania La Stampa Maltempo sulla Campania, Sos Coldiretti: «Aziende agricole travolte da acqua e fango»

Aziende agricole travolte da acqua e fango nell'agro nocerino sarnese dove il maltempo ha sradicato piante, divelto serre e distrutto le produzioni in campo da Pagani a San Marzano, da Scafati ...

Ancora maltempo e a Venezia si riaffaccia l’acqua alta

Il maltempo, che da giorni imperversa sull'Italia, ha continuato in queste ore a flagellare la Penisola con raffiche di vento, pioggia intensa, trombe ...

Aziende agricole travolte da acqua e fango nell'agro nocerino sarnese dove il maltempo ha sradicato piante, divelto serre e distrutto le produzioni in campo da Pagani a San Marzano, da Scafati ...