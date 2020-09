Calciomercato Juventus, scambio con il Real Madrid: dalla Spagna rilanciano (Di lunedì 28 settembre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – Il Real Madrid si scalda e dalla Spagna sono sicuri: il maxi scambio tra i Blancos e il Calciomercato della Juventus potrebbe davvero andare in scena. Dopo il 2-2 contro la Roma di ieri sera, la formazione di Andrea Pirlo sta vivendo in queste ore dei momenti di profonda riflessione. Per migliorarsi e progredire sotto l’aspetto del gioco potrebbero servire nuovi innesti e Fabio Paratici, in queste concitate giornate di mercato della Juve sarebbe al lavoro per provare a chiudere alcune operazioni che, in prospettiva futura, potrebbero decisamente cambiare le sorti della formazione allenata dal Maestro. I bianconeri sono ancora un cantiere aperto e, ad una sola settimana dalla ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 28 settembre 2020) NEWS– Ilsi scalda esono sicuri: il maxitra i Blancos e ildellapotrebbe davvero andare in scena. Dopo il 2-2 contro la Roma di ieri sera, la formazione di Andrea Pirlo sta vivendo in queste ore dei momenti di profonda riflessione. Per migliorarsi e progredire sotto l’aspetto del gioco potrebbero servire nuovi innesti e Fabio Paratici, in queste concitate giornate di mercato della Juve sarebbe al lavoro per provare a chiudere alcune operazioni che, in prospettiva futura, potrebbero decisamente cambiare le sorti della formazione allenata dal Maestro. I bianconeri sono ancora un cantiere aperto e, ad una sola settimana...

