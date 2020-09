INPS, Tridico nella bufera per aumento stipendio: cosa rischia (Di domenica 27 settembre 2020) La polemica non accenna ad arrestarsi. Anzi. Con il passare delle ore il coro delle critiche aumenta in maniera esponenziale. Nonostante la smentita arrivata dallo stesso Istituto di Previdenza, la polemica sull’aumento retroattivo dello stipendio del Presidente INPS Tridico acquista sempre maggior vigore. Stando alla notizia riportata dal quotidiano La Repubblica, il Consiglio di Amministrazione dell’INPS ha decretato un aumento del 50% dei compensi del Presidente Pasquale Tridico (da 100 mila euro annui a 150 mila euro annui) con effetto retroattivo. Un dettaglio, quest’ultimo, smentito sia dall’ufficio stampa dell’INPS (e dall’ufficio risorse umane dell’Istituto) sia dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfio. ... Leggi su quifinanza (Di domenica 27 settembre 2020) La polemica non accenna ad arrestarsi. Anzi. Con il passare delle ore il coro delle critiche aumenta in maniera esponenziale. Nonostante la smentita arrivata dallo stesso Istituto di Previdenza, la polemica sull’retroattivo dellodel Presidenteacquista sempre maggior vigore. Stando alla notizia riportata dal quotidiano La Repubblica, il Consiglio di Amministrazione dell’ha decretato undel 50% dei compensi del Presidente Pasquale(da 100 mila euro annui a 150 mila euro annui) con effetto retroattivo. Un dettaglio, quest’ultimo, smentito sia dall’ufficio stampa dell’(e dall’ufficio risorse umane dell’Istituto) sia dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfio. ...

matteosalvinimi : INPS, non ho parole. Invece di aumentarsi lo stipendio, prima paghi la cassa integrazione alle centinaia di migliai… - matteosalvinimi : ?? Il presidente dell’Inps si raddoppia lo stipendio? Incredibile arroganza, vergognosa irresponsabilità. In qualunq… - AnnalisaChirico : Poiché eccelle nel proprio ruolo, Pasquale Tridico, padre del reddito di cittadinanza all’italiana e presidente Inp… - Massi_Fanti : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Quello che guadagnava lui in un anno, te lo porti a casa tutti i mesi, co' tre polt… - angiolettab68 : @antodelprino Certo. Lo stipendio del presidente dell’INPS stona se confrontato con quelli stratosferici degli altr… -