Canto per la mia madre vorticosa (Di domenica 27 settembre 2020) Quando mia madre smetteva di funzionare, tutti i grilli che avevo per la testa scomparivano. Poi succedeva sempre qualcosa che la rimetteva in moto. Leggi Leggi su internazionale (Di domenica 27 settembre 2020) Quando miasmetteva di funzionare, tutti i grilli che avevo per la testa scomparivano. Poi succedeva sempre qualcosa che la rimetteva in moto. Leggi

AMorelliMilano : BELLI CIAO! I dem tornano alla carica con una proposta di legge per inserire il canto partigiano nei programmi scol… - chetempochefa : #CTCF riparte con la hit mondiale Jerusalema di @MasterKGsa e @Nomcebozikode?? La canzone, nata come un canto di pr… - NinoInzerillo : RT @NinoInzerillo: Autunno, dalle mani d’oro: con il canto del mare che rimbomba nel tuo petto infinito, senza spighe né spine che possano… - fragolinarossa8 : RT @srmcarla: #domenica O giorno del Signore, benedetto tu sia per il riposo che ci doni. Il tuo mattino sia luce, speranza il tuo merigg… - BiagioMatt : RT @srmcarla: #domenica O giorno del Signore, benedetto tu sia per il riposo che ci doni. Il tuo mattino sia luce, speranza il tuo merigg… -

Ultime Notizie dalla rete : Canto per I canti popolari per stare bene Il coro di Rachele Corriere della Sera Il surrealismo di Gianfranco Nonne

Quel volto della Deledda è per lui, perciò, "supremo surrealismo, d'altissimo livello, quintessenziale e minimalista sino ad essere poeticamente laconico come un drastico canto a tenore". L'opera ...

Canto per la mia madre vorticosa

Quando mia madre smetteva di funzionare, tutti i grilli che avevo per la testa scomparivano. Poi succedeva sempre qualcosa che la rimetteva in moto. Leggi ...

Quel volto della Deledda è per lui, perciò, "supremo surrealismo, d'altissimo livello, quintessenziale e minimalista sino ad essere poeticamente laconico come un drastico canto a tenore". L'opera ...Quando mia madre smetteva di funzionare, tutti i grilli che avevo per la testa scomparivano. Poi succedeva sempre qualcosa che la rimetteva in moto. Leggi ...