Roma-Juventus – pronostico, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma-Juventus è il big match della seconda giornata di Serie A, che andrà in scena all’Olimpico alle ore 20:45 di domenica 27 settembre. Roma-Juventus: come arrivano alla gara La Roma è partita malissimo in questa stagione, infatti nonostante lo 0-0 ottenuto sul campo a Verona ha poi perso la partita a tavolino per 3-0 a causa di un errore tecnico, quello di aver schierato Diawara che non era inserito nella lista. Un errore grossolano che è costato il posto ad un dirigente giallorosso e mandato su tutte le furie il nuovo proprietario della società. Questa partita può segnare anche il futuro di Fonseca, infatti si vocifera che in caso di sconfitta il tecnico portoghese verrà esonerato e il suo posto sarà preso da Massimiliano Allegri. Dato che ... Leggi su giornal (Di venerdì 25 settembre 2020)è il big match della seconda giornata di Serie A, che andrà in scena all’Olimpico alle ore 20:45 di domenica 27 settembre.: come arrivano alla gara Laè partita malissimo in questa stagione, infatti nonostante lo 0-0 ottenuto sul campo a Verona ha poi perso la partita a tavolino per 3-0 a causa di un errore tecnico, quello di aver schierato Diawara che non era inserito nella lista. Un errore grossolano che è costato il posto ad un dirigente giallorosso e mandato su tutte le furie il nuovo proprietario della società. Questa partita può segnare anche il futuro di Fonseca, infatti si vocifera che in caso di sconfitta il tecnico portoghese verrà esonerato e il suo posto sarà preso da Massimiliano Allegri. Dato che ...

juventusfc : Tattica in vista di Roma al #TrainingCenter ?? ????? - juventusfc : Per entrare in clima #RomaJuve, partiamo con la storia di 5 ?? GOL ?? - OfficialASRoma : Tra i 10 grandi #RomaJuve che abbiamo scelto di ricordare, c'è quello del 1978-79. 1-0, gol di Agostino Di Bartol… - pccpla : RT @forumJuventus: #RomaJuventus, domenica ore 20,45. Probabili formazioni GdS: 'Sarà 3-4-1-2 con Kulusevski e Ronaldo in avanti con alle s… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Roma Juventus Sky o Dazn? Dove vedere il match in diretta: Roma Juventus Sky o Dazn? Da… -