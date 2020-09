“Rido per non piangere“. Il crollo di Milly Carlucci, per la conduttrice di ‘Ballando’ è un periodo infernale (Di venerdì 25 settembre 2020) La conduttrice televisiva Milly Carlucci sta affrontando un momento durissimo a livello professionale, forse il più difficile di tutta la sua carriera. Portare a termine ‘Ballando con le stelle’ sta diventando un compito più che arduo e sta dunque triplicando i suoi sforzi per farcela. Troppi gli imprevisti e i problemi avuti quest’anno, in un’edizione 2020 che sarà ricordata per sempre da lei. In un primo momento c’è stato il necessario stop a cause dei contagi derivanti dal coronavirus. In seguito, si è lavorato giorno e notte per garantire la ripartenza in sicurezza nel mese di settembre. Ma le situazioni imprevedibili continuano ad essere grandi protagoniste. Infatti, il ballerino Samuel Peron non riesce ancora a guarire completamente dalla malattia ed ha annunciato di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Latelevisivasta affrontando un momento durissimo a livello professionale, forse il più difficile di tutta la sua carriera. Portare a termine ‘Ballando con le stelle’ sta diventando un compito più che arduo e sta dunque triplicando i suoi sforzi per farcela. Troppi gli imprevisti e i problemi avuti quest’anno, in un’edizione 2020 che sarà ricordata per sempre da lei. In un primo momento c’è stato il necessario stop a cause dei contagi derivanti dal coronavirus. In seguito, si è lavorato giorno e notte per garantire la ripartenza in sicurezza nel mese di settembre. Ma le situazioni imprevedibili continuano ad essere grandi protagoniste. Infatti, il ballerino Samuel Peron non riesce ancora a guarire completamente dalla malattia ed ha annunciato di ...

