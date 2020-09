Pablo Escobar | il nipote del ' Re della cocaina' trova 18 milioni di dollari nascosti nel muro della sua casa

Robi9915 : @marcosalvati Te ne racconto una io: il nipote di Pablo Escobar ha trovato un sacchetto con 18 mln di dollari in un… - nio53 : @nuovaferrara Il Pablo Escobar italiano! - folliaordinaria : @nuovaferrara Il colonnello Carrillo che da la caccia a Pablo Escobar è un dilettante. - Ailen11quevedo : Yo opinando de Pablo Escobar como si lo conociera jsjsjsjsjs q hdp - CettoJ : RT @YeyeSkrt: @TrashTweetsOnIy @nuovaferrara Qua si fanno le foto come se avessero fermato Pablo Escobar ahahahahahh -

Ultime Notizie dalla rete : Pablo Escobar

Leggo.it

Un nipote del signore della droga colombiano Pablo Escobar sostiene di aver trovato 18 milioni di dollari in contanti nascosti all'interno di un muro di una delle case dello zio. Nicolas Escobar ha af ...David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' importante sempre iniziare con una vittoria, questo ti dà più fiducia per continuare. Sappiamo ch ...