"Fontana torna nel tritacarne". Altro agguato dei pm: a breve pubblicheranno tutte le sue telefonate (Di venerdì 25 settembre 2020) Anzitutto una domandina. Che fine faranno le conversazioni via chat, i messaggi, le telefonate fatte e ricevute, contenute nel telefonino di Attilio Fontana, governatore della Lombardia che l'Altro ieri si è visto estrarre dal suo cellulare tutti i dati ivi contenuti, con provvedimento coattivo dei pm di Pavia? Un'idea ce l'avremmo. C'è una famosa gag di Fiorello, dei tempi in cui non era ancora vietato fumare negli alberghi. Il comico raccontò che i portaceneri si incamminavano da soli deponendosi nella valigia del cliente appena arrivato in camera: avevano interiorizzato l'abitudine a diventare bottino dell'ospite. Lo stesso capita alle intercettazioni segrete e segretissime. Esse si spostano per questioni genetiche direttamente dagli uffici della Procura alle scrivanie di giornalisti predestinati. E non ci si ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Anzitutto una domandina. Che fine faranno le conversazioni via chat, i messaggi, lefatte e ricevute, contenute nel telefonino di Attilio, governatore della Lombardia che l'ieri si è visto estrarre dal suo cellulare tutti i dati ivi contenuti, con provvedimento coattivo dei pm di Pavia? Un'idea ce l'avremmo. C'è una famosa gag di Fiorello, dei tempi in cui non era ancora vietato fumare negli alberghi. Il comico raccontò che i portaceneri si incamminavano da soli deponendosi nella valigia del cliente appena arrivato in camera: avevano interiorizzato l'abitudine a diventare bottino dell'ospite. Lo stesso capita alle intercettazioni segrete e segretissime. Esse si spostano per questioni genetiche direttamente dagli uffici della Procura alle scrivanie di giornalisti predestinati. E non ci si ...

Lombardia, opposizione all'attacco dopo sviluppi su caso camici: "Fontana ha mentito, si dimetta"

"Il presidente della Regione non solo ha gestito molto male la pandemia, ma ha anche mentito ai lombardi su una vicenda che lo vede in pieno conflitto di interessi". Con le dichiarazioni del segretari ...

Lega, Salvini prepara maxi squadra: per Statuto congresso entro 2021

Potrebbero essere fino a una ventina i membri della nuova segreteria politica della Lega, annunciata nelle scorse ore da Matteo Salvini, che ha deciso di dotare il partito di un nuovo organo direttivo ...

