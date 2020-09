Spoleto, reliquia di San Giovanni Paolo II rubata in Duomo (Di giovedì 24 settembre 2020) commenta Un'ampolla con il sangue di San Giovanni Paolo II è stata rubata dal Duomo di Spoleto. A scoprire il furto della reliquia, che era custodita nella Cappella del Crocifisso della Basilica, è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 settembre 2020) commenta Un'ampolla con il sangue di SanII è statadaldi. A scoprire il furto della, che era custodita nella Cappella del Crocifisso della Basilica, è ...

