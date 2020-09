Dijon Kizzee ucciso dalla polizia con 15 proiettili perché non si era fermato in bici (Di giovedì 24 settembre 2020) Dijon Kizzee ucciso dalla polizia. Una autopsia indipendente chiesta dai familiari mostra che il 29enne afroamericano Dijon Kizzee è stato colpito 15 volte dagli agenti dell’ufficio dello sceriffo di Los Angeles. Secondo gli avvocati di famiglia, questo proverebbe che Dijon Kizzee è stato colpito dagli agenti quando era già a terra sanguinante. Prima di morire a terra sull’asfalto, sarebbe stato colpito dalla polizia con 15 proiettili Dijon Kizzee il 29enne afroamericano ucciso durante un fermo di polizia a South Los Angeles alla fine del mese scorso. È quanto stabilito da una ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 24 settembre 2020). Una autopsia indipendente chiesta dai familiari mostra che il 29enne afroamericanoè stato colpito 15 volte dagli agenti dell’ufficio dello sceriffo di Los Angeles. Secondo gli avvocati di famiglia, questo proverebbe cheè stato colpito dagli agenti quando era già a terra sanguinante. Prima di morire a terra sull’asfalto, sarebbe stato colpitocon 15il 29enne afroamericanodurante un fermo dia South Los Angeles alla fine del mese scorso. È quanto stabilito da una ...

Negli Stati Uniti proseguono le proteste per la sentenza del Gran Jury sulla morte di Breonna Taylor, 26enne afroamericana uccisa dalla polizia.

I risultati dell'autopsia sull'afroamericano ucciso a Los Angeles

