Coronavirus, mini-lockdown in provincia di Nuoro: “Uscite solo per necessità” (Di giovedì 24 settembre 2020) In tutta Europa il Covid-19 è ritornato con aggressività. Soprattutto in paesi come Spagna, Francia e Gran Bretagna, il Coronavirus sta costringendo gli Stati ad adottare misure drastiche per contenere il contagio. In Italia la situazione è ancora sotto controllo nonostante l’aumento dei casi nelle ultime settimane. Per contrastare il fenomeno virale, infatti, si è … L'articolo Coronavirus, mini-lockdown in provincia di Nuoro: “Uscite solo per necessità” Leggi su dailynews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) In tutta Europa il Covid-19 è ritornato con aggressività. Soprattutto in paesi come Spagna, Francia e Gran Bretagna, ilsta costringendo gli Stati ad adottare misure drastiche per contenere il contagio. In Italia la situazione è ancora sotto controllo nonostante l’aumento dei casi nelle ultime settimane. Per contrastare il fenomeno virale, infatti, si è … L'articoloindi: “Usciteper necessità”

Libero_official : #coronavirus a #Roma: 'Mini zone rosse, ci sono troppi cluster'. L'ipotesi degli esperti per restringere i contagi:… - Today_it : Coronavirus: il comune italiano che chiude scuole, mercato e parchi gioco - SIPARISipari : RT @ilriformista: #Coronavirus, in #GranBretagna un mini #lockdown: “Pub chiusi alle 22, stop allo sport e chi può lavori da casa” https:/… - elvielly : RT @ilriformista: #Coronavirus, in #GranBretagna un mini #lockdown: “Pub chiusi alle 22, stop allo sport e chi può lavori da casa” https:/… - AngelaAngelmi : RT @ilriformista: #Coronavirus, in #GranBretagna un mini #lockdown: “Pub chiusi alle 22, stop allo sport e chi può lavori da casa” https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mini Coronavirus, la mini-quarantena a 10 giorni libera subito 40mila italiani asintomatici. Anche l'Oms apre Il Sole 24 ORE Coronavirus, Roma: "Mini zone rosse, ci sono troppi cluster". L'ipotesi degli esperti per restringere i contagi: strade e condomini

Il numero dei contagi sale, i cluster idem e la riapertura delle scuole non fa che segnalare continui contagi, per Roma ipotesi di mini lockdown. Zone rosse: palazzi, strade per isolare le possibili a ...

Coronavirus, Padova: 30 positivi in asilo notturno per senzatetto

E’ stato identificato un nuovo piccolo focolaio da coronavirus all’interno dell’asilo notturno del Torresino, Padova. La struttura è dedicata a offrire alloggi o letti a persone senza dimora o in temp ...

Il numero dei contagi sale, i cluster idem e la riapertura delle scuole non fa che segnalare continui contagi, per Roma ipotesi di mini lockdown. Zone rosse: palazzi, strade per isolare le possibili a ...E’ stato identificato un nuovo piccolo focolaio da coronavirus all’interno dell’asilo notturno del Torresino, Padova. La struttura è dedicata a offrire alloggi o letti a persone senza dimora o in temp ...