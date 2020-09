Morata Juventus, lo spagnolo si presenta: “Non potevo dire no. Prometto di…” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Morata Juventus- Alvaro Morata, intervistato ai microfoni di “Jtv“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo grande entusiasmo per il ritorno alla Juventus. Parole d’amore cariche di grande empatia verso i colori bianconeri e i tifosi: “È una sensazione bellissima per me tornare qua, sono sempre stato legato a questo club e sono felicissimo. Non vedo l’ora di allenarmi insieme ai miei compagni. Non so quanti gol farò ma posso promettere tanto lavoro. Ho voglia di correre dappertutto e dare una mano a questa squadra perché bisogna continuare a vincere”. Morata Juventus, lo spagnolo pronto per la sfida contro la Roma? Morata ha poi aggiunto: “Pirlo? Sì, è stata una ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 23 settembre 2020)- Alvaro, intervistato ai microfoni di “Jtv“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo grande entusiasmo per il ritorno alla. Parole d’amore cariche di grande empatia verso i colori bianconeri e i tifosi: “È una sensazione bellissima per me tornare qua, sono sempre stato legato a questo club e sono felicissimo. Non vedo l’ora di allenarmi insieme ai miei compagni. Non so quanti gol farò ma posso promettere tanto lavoro. Ho voglia di correre dappertutto e dare una mano a questa squadra perché bisogna continuare a vincere”., lopronto per la sfida contro la Roma?ha poi aggiunto: “Pirlo? Sì, è stata una ...

brfootball : Morata: In Turin getting his Juventus medical Suarez: Deal to Atletico done, per @FabrizioRomano ?? - juventusfc : «Quando in un posto ci si sente a casa, si ha sempre voglia di ritornare» ?? ???? ??L'intervista esclusiva ad Alva… - goal : Cristiano Ronaldo and Alvaro Morata are reunited at Juventus ?? - MattiaNuara : RT @juventusfc: «Quando in un posto ci si sente a casa, si ha sempre voglia di ritornare» ?? ???? ??L'intervista esclusiva ad Alvaro Morat… - 1411nico : Come cazzo si fa a non voler bene ad Alvaro. È impossibile. Troppo un bravo ragazzo. Mi ricordo ancora quando fu la… -