La capriola di Libero: "povero Suarez, danno la cittadinanza a tutti ma non ai milionari"

"danno la cittadinanza a tutti tranne che al calciatore milionario". Col sottinteso, poi esplicitato nel pezzo, che il suddetto milionario, ovvero Luis Suarez, sia discriminato in quanto tale. Mentre tutti gli altri – tipo i ragazzi nati da genitori stranieri in Italia, che qui sono cresciuti, hanno studiato e lavorano – non hanno problemi. E' il ribaltamento del mondo impaginato da Libero. Il quotidiano di Feltri, in uno scatto di originalità, si mette in posizione opposta e contraria all'indignazione generale per quell'esame-truffa regalato al giocatore del Barcellona. Argomentando il tutto col solito frullato di retorica anti-radical chic e informazioni palesemente sbagliate contrabbandate come verità.

