(Di martedì 22 settembre 2020) . Inter-Fiorentina e Roma-Juventus i due big match. ROMA – . Nuovo weekend di campionato con quattro anticipi il sabato, cinque la domenica e il Monday Night. Fari puntati su Inter-Fiorentina e Roma-Juventus. Di seguito lediA. Ecco le possibili scelte dei tecnici. (INFO STREAMING) Torino-Atalanta (26/9 ore 15) Nel Toro Giampaolo potrebbe lanciare dal 1′ Murru al posto di Ansaldi e Verdi al posto di Berenguer. Confermata la coppia d’attacco Zaza-Belotti. L’Atalanta dovrebbe affidarsi al consueto undici. Nessun volto nuovo dal 1′. Squalificati sia Romero che Djimsiti. Torino (4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, N’Koulou, Ansaldi; Meité, Rincon, Linetty; Verdi; Belotti, Zaza. All. ...

milannewsmondo : Serie A, le probabili formazioni della seconda giornata - Fantacalcio : Serie A, le probabili formazioni 2020/21: chi gioca e chi no in ottica #Fantacalcio - Fantacalciok : Le probabili formazioni della 1° giornata di Serie B 2020/2021 - Calciodiretta24 : Le probabili formazioni della 1° giornata di Serie B 2020/2021 - romaforever_it : Roma-Juventus, Le Probabili Formazioni | Serie A - Stagione 2020/2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Serie probabili

La 1° giornata del campionato di Serie B si gioca tra il 25 e il 27 settembre. Apre la giornata Monza – Spal; il Brescia ospita l’Ascoli mentre il Frosinone riceve l’Empoli. Il Chievo fa visita al ...Scrivo qua per raccontare in pillole la storia della nostra lega, composta da 10 fantallenatori, nata come Serie A Brazzers e da un paio d ... Ai vinti dire che resteranno le briciole è un eufemismo, ...