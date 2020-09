Josè Altafini vince il Premio internazionale Menarini e lo dedica ai napoletani

Leggi su ildenaro

(Di martedì 22 settembre 2020) di Marco Milano “Tifositravolgenti”, questo il ricordo impresso nella memoria del grande campione Josè, premiato a Castiglion Fiorentino in occasione del “Fair Play” giunto alla sua ventiquattresima edizione. Visibilmente emozionato nel ricordare gli appassionati della squadra partenopea il grande campione di calcio, uno dei divi del football mondiale di tutti i tempi nell’ambito del “Fair Play” è stato premiato per la categoria “Sport e Vita”. Indimenticabili per Josè gli anni trascorsi a Napoli dove arrivò nel 1965 andando a formare il “duo delle meraviglie” con Omar Sívori. “I tifosinon ti ...