Coronavirus, in Spagna 241 morti in un giorno. Gran Bretagna manda l'esercito (Di martedì 22 settembre 2020) Il conteggio di persone positive al Coronavirus , e dei decessi collegati, non si arresta. Nel mondo i casi sono arrivati a oltre 31 milioni , 31.322.314,, mentre i morti sono saliti a 963.693, lo ... Leggi su quotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Il conteggio di persone positive al, e dei decessi collegati, non si arresta. Nel mondo i casi sono arrivati a oltre 31 milioni , 31.322.314,, mentre isono saliti a 963.693, lo ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Cartabellotta: “Dati migliori di Francia, Spagna e Inghilterra? Grazie al lockdown. Riapertura stadi a… - SkyTG24 : Covid, 241 morti in 24 ore in Spagna. In Gb stretta su pub e lavoro - RaiNews : #coronavirus #Spagna la regione della Catalogna ha affermato che limiterà ulteriormente i raduni pubblici. In… - cesarebrogi1 : Coronavirus nel mondo, negli Usa superati i 200 mila morti. Spagna, 10 mila contagi in 24 ore e 241… - Chilhon2016Lap : RT @SkyTG24: Covid, 241 morti in 24 ore in Spagna. In Gb stretta su pub e lavoro -