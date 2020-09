(Di lunedì 21 settembre 2020) Tra pupazzi di neve e igloo. Ecco la nostra guida sulla posizione diledel quadrodi64 L’arrivo sul mercato di3D All Stars ha riportato sulla cresta dell’onda i platform tridimensionali dell’idraulico baffuto, anche se sono passati molti anni dalla sua uscita. Tra questi ovviamente c’è il capostipite dei platform 3D e molti di voi avranno bisogno di una mano per scovarelenascoste all’interno dei livelli. In questa guida vi daremo la posizione diledidi64. Raggiungere la ...

NintendoItalia : Super Mario 3D All-Stars esce oggi su #NintendoSwitch. Ecco alcuni momenti storici tratti dalle avventure 3D di Mar… - SuperMario_ITA : Super Mario Bros. è uscito in Giappone esattamente 35 anni fa! Quali sono i tuoi ricordi più belli delle innumerevo… - tuttoteKit : Super Mario 64: dove trovare tutte le stelle nell'Abisso Acquatico #Nintendo #NintendoSwitch #SuperMario3DAllStars… - Somnambulist91 : Ho aggiunto Super Mario 3D All-Stars alla mia collezione - tuttoteKit : Super Mario 64: come trovare tutte le stelle di Terra Innevata #Nintendo64 #NintendoSwitch #SuperMario3DAllStars… -

Ultime Notizie dalla rete : Super Mario

Super Mario 3D All-Stars debutta subito al primo posto nella classifica vendite software settimanali nel Regno Unito, a dimostrazione di come il nuovo titolo per Nintendo Switch abbia subito avuto l'i ...Tra pupazzi di neve e igloo. Ecco la nostra guida sulla posizione di tutte le stelle del quadro Terra Innevata di Super Mario 64 L’arrivo sul mercato di Super Mario 3D All Stars ha riportato sulla cre ...Re Bob-omba è il primo boss di Super Mario 64. Vediamo insieme come fare per sconfiggerlo e proseguire nell'avventura per salvare la Principessa Peach dalle grinfie del Re dei Koopa Bowser. L'unico ...