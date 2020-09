Marche | crolla la roccaforte rossa | primo trionfo Salvini-Meloni Toscana-Puglia | è testa a testa | Italia col fiato sospeso

(Di lunedì 21 settembre 2020) Urne chiuse. Ecco le primissime tendenze. L'affluenza ha tenuto, superiore al previsto. Si parte dalla, dal risultato indicato delle medie degli exit-poll snocciolate da Enrico Mentana nel corso della Maratona Mentana su La7, dove Eugenio Giani sarebbe davanti di tre punti rispetto a Susanna Ceccardi. Partita, insomma, apertissima. Dunque la, dove èserratissimo tra Michele Emiliano e Raffaele Fitto. "Tutte le ultime tendenze ci dicono che il duello è serratissimo", ha spiegato Mentana. Insomma, lo spoglio sarà da seguire fino all'ultimo. Scontato il risultato della Campania, dove si dovrebbe imporre con ampio divario Vincenzo De Luca, che otterrebbe più voti di Caldoro e Ciarambino (anche se sommati). Parimenti, in ...

giovannilegena : RT @Libero_official: #Regionali, la media degli exit-poll: le #Marche al centrodestra, crolla la roccaforte rossa. Toscana e Puglia, testa… - Libero_official : #Regionali, la media degli exit-poll: le #Marche al centrodestra, crolla la roccaforte rossa. Toscana e Puglia, tes… - Richard53723060 : @DeliSte @ultimenotizie Eh niente a voi piace parlare Di Mussolini e fascismo tanto da accostarlo a qualsiasi parti… -

Ultime Notizie dalla rete : Marche crolla

Marche Notizie

L’estate sembra ormai destinata a lasciare il passo al maltempo e all’autunno. Già da oggi temporali e piogge hanno iniziato a spazzare l’Italia, con diverse Regioni della Penisola in regime di allert ...Primo semestre difficile per il comparto calzaturiero italiano, fortemente provato dalla crisi pandemica: -34,9% il calo dell’indice Istat della produzione industriale e -36,3% il fatturato delle azie ...Paradossalmente, il premier può sperare di restare dov’è anche se il centrosinistra perdesse 5 a 1 e il M5s scendesse a percentuali sotto il 10%. Sono i vantaggi del non essere un leader politico, ma ...